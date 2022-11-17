На Одещині ворог вдарив по об'єкту інфраструктури
17 листопада 2022 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Марченка
Зранку 17 листопада ворог знов завдав цинічного ракетного удару по Україні. Одна з ворожих ракет поцілила по Одещині.
Перші деталі ранкового обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Важливо Черник прокоментував, наскільки великий ракетний потенціал Росії
За його словами, противник здійснив ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Одеській області.
Також є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях,
– наголосив Марченко.
Додамо, що із самого ранку 17 листопада в усіх областях України завили сирени. Вибухи почули у кількох містах, зокрема:
- на Київщині, де, ймовірно, працює ППО;
- на Дніпропетровщині;
- на Львівщині;
- на Вінниччині;
- у Харкові.
Попередня атака росіян 15 листопада стала наймасовішою
- 15 листопада окупанти завдали масованого удару по Україні. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни випустили по території України 96 ракет різного типу.
- 77 з них, на щастя, вдалося збити. Однак 19 ракет таки влучили у ціль. У різних регіонах країни внаслідок масованого удару були пошкоджені енергоносії.
- Під час атаки загинула мешканка Києва. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню. Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка, який упав на цвинтарі.
- Ба більше, російські ракети впали й на території Польщі, через що загинули люди.