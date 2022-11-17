На Одещині ворог вдарив по об'єкту інфраструктури

Зранку 17 листопада ворог знов завдав цинічного ракетного удару по Україні. Одна з ворожих ракет поцілила по Одещині.

Перші деталі ранкового обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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За його словами, противник здійснив ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Одеській області.

Також є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях,

– наголосив Марченко.

Додамо, що із самого ранку 17 листопада в усіх областях України завили сирени. Вибухи почули у кількох містах, зокрема:

на Київщині, де, ймовірно, працює ППО;

на Дніпропетровщині;

на Львівщині;

на Вінниччині;

у Харкові.

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