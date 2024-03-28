На Одещину летіла керована авіаційна ракета: чи вдалося її збити

Зранку 28 березня окупанти атакували Одещину ракетами. У Силах оборони Півдня додали, що ворог намагався завдати удару керованою авіаційною ракетою.

Вибухи в Одесі пролунали близько о 08:10. За кілька секунд після цього на Півдні оголосили повітряну тривогу.

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Окупанти атакували авіаційною ракетою

Сили оборони наголосили, що ворог продовжує застосовувати тактику точкових ракетних ударів по Півдню України. Зранку 28 березня окупанти вкотре вдалися до терору Одещини й запустили в напрямку регіону керовану авіаційну ракету.

Силам та засобам ППО вдалося знищити ракету над акваторією Чорного моря.

Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем,

– мовиться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Ворог атакував ракетами й вночі

Пізно ввечері у мережі повідомили, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Тривога почала ширитися країною й охопила майже всі області, окрім Заходу. Ворожі борти маневрували біля пускових рубежів й все ж – атакували ракетами типу Х-22 Одеську область.

Загалом було запущено 3 ракети Х-22 та одна протирадіолокаційна ракета Х-31П. Як повідомили Сили оборони Півдня, ракети втратили бойову спроможність над акваторією Чорного моря.

Одещина опинилася й під атакою "Шахедів"

Окупанти продовжують тероризувати Одещину, використовуючи для цього різні засоби. Так, у ніч проти 28 березня росіяни атакували область ще й дронами-камікадзе типу "Шахед". Як наголошували у Силах оборони Півдня, ворог навмисно запустив окрему групу ударних БпЛА, щоб атакувати енергетичний об'єкт.

Сили та засоби ППО влучно відпрацювали й збили обидва "Шахеди".

Що стосується Одещини, тут ворог намагався поцілити по об'єкту енергосистеми, але відпрацювали захисники повітря бездоганно. Збиті обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область,

– повідомила Наталія Гуменюк.

Загалом, у ніч проти 28 березня окупанти запустили 28 безпілотників типу "Шахед". Бойова робота сил та засобів ППО тривога протягом 4 годин. Українські захисники збили 26 дронів-камікадзе з 28.

На жаль, не вдалося уникнути руйнувань. Так, у Запорізькій області окупанти атакували транспортну інфраструктуру. Минулося без постраждалих.