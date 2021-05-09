В Одесі 9 травня відбулася акція "Безсмертного полку" на Алеї Слави. Під час неї дві жінки вигукували гасло "Слава Новоросії!".

Обурливе відео опублікував телеграм-канал "Новости Одесса". На кадрах видно як жінки з комуністичною символікою вигукують сепаратистське гасло.

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Одна з жінок повісила собі на груди шнурки кольору георгіївської стрічки – помаранчевий і чорний. Разом з іншою жінкою невідома кричала "Слава Новоросії!". Правоохоронці оперативно відреагували на інцидент і затримали провокаторок.

В Одесі на Алеї Слави вигукували сепаратистські гасла: дивіться відео

Цікаво, що це не єдиний інцидент, що трапився під час акції "Безсмертного полку" в Одесі. Трохи згодом поліція затримала чоловіка, який вигукував "Одеса – російське місто".

Як повідомив один з правоохоронців, учасника акції відвезли до Приморського відділку поліції. Після цього на Алеї Слави виникли сутички. Люди запевняли, що їхнього знайомого затримали незаконно та скандували "Фашизм не пройде" й "Геть бандер".

Зверніть увагу! За останніми даними, поліцейські затримали шістьох порушників громадського порядку.

Як минула акція "Безсмертного полку" в Одесі / Фото "Суспільне", "Культометр"