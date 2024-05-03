В Одесі водій Audi вилетів на тротуар та збив двох підлітків
Джерело:Поліція Одеської області
У четвер, 2 травня, у Хаджибейському районі Одеси 38-річний керманич Audi не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. Унаслідок наїзду постраждали двоє 16-річних дівчат.
Одесит збив двох пішоходів 2008 та 2006 року народження, що перебували на тротуарі. Дівчата отримали переломи.
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Що відомо про ДТП в Одесі
Аварія сталася близько 19 години. Водій рухався у напрямку Адміральського проспекту. Не впоравшись із керуванням, він виїхав з дороги на тротуар, де перебували пішоходи.
У старшої дівчинки виявили перелом плеча. Молодша у результаті ДТП отримала перелом ноги.
Поліцейські встановили, що водій авто був у тверезому стані. Чоловіку інкримінують частину 1 статті 286 Кримінального кодексу. Йому загрожує штраф від 17 до 30 тисяч гривень з позбавленням прав керувати авто 3 роки.
Остаточні обставини ДТП встановлюються.
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