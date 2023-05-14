Одесит слухав гімн СРСР на вулиці – що йому за це буде

В Одесі чоловік вирішив послухати музику й не знайшов нічого кращого, аніж гмін СРСР. За поганий музичний смак не карають, а от за пропаганду комуністичного режиму "меломану" світить до 5 років.

Обурливий інцидент стався на проспекті Небесної Сотні, 10. До правоохоронців надійшло повідомлення, що якийсь чоловік увімкнув на телефоні та голосно слухає гімн СРСР. Згодом з'ясувалося: до поліції звернувся житель Київського району.

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На місце інциденту прибули правоохоронці. Згодом у мережі опублікували відео, як двоє чоловіків сидять на лавочці. Один з них увімкнув на телефоні гімн СРСР.

Наразі правоохоронці розшукують свідків обурливого інциденту. Якщо вину горе-меломана доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Свій ганебний вчинок чоловік наразі ніяк не прокоментував.

Українців замилував виступ жінки у Євпаторії

До слова, нещодавно обурливий інцидент стався у Львові. Молодики цинічно слухали музику путініста Григорія Лепса та намагалися виправдатися тим, що його музика начебто опинилася "в зоні політичних конфліктів".

Українців замилувало відео з тимчасово окупованої Євпаторії. Там жінка виконала на скрипці гімн України. Кадри поширили у мережі. Люди залишили багато теплих коментарів.