Інцидент трапився у липні 2023 року. За даними правоохоронців, 40-річний підозрюваний живе в одній з квартир багатоквартирного будинку Хаджибейського району Одеси.

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Поліція повідомила про підозру чоловіку, який вдався до жахливого вчинку

Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, зловмисник побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин таємно викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з'їв,

– розповіли у поліції.

За даними слідства, потерпіла помітила відсутність черепахи та звернулась у поліцію. Правоохоронці у ході слідства:

встановили особу, причетну до зникнення тварини;

з'ясували всі обставини злочину;

вилучили речові докази.

Зібравши докази, поліція повідомила зловмиснику про підозру:

у таємному викраденні чужого майна;

у жорстокому поводженні з твариною, що належать до хребетних, що призвело до її загибелі.

Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує до 8 років тюрми. Ще триває слідство.

Моторошний інцидент з кішкою

У Рівненській області школярка вбила кота, а потім познущалась з тіла. Слідство встановило, що у жовтні 2022 року дівчина вбила тваринку з допомогою металевих ножиць та ножа невстановленим способом. Після цього поглумилася та розчленувала тіло тварини.

Рівненський районний суд виніс рішення щодо 13-річної дівчини – їй призначили примусові заходи виховного характеру з огляду на вік дитини.

Так, згідно з рішенням суду, батьки протягом року повинні посилити виховний вплив і систематично контролювати поведінку доньки.