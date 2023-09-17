Инцидент произошел в июле 2023 года. По данным правоохранителей, 40-летний подозреваемый живет в одной из квартир многоквартирного дома Хаджибейского района Одессы.

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Полиция сообщила о подозрении мужчине, прибегшему к ужасному поступку

Находясь в совместной с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел,

– рассказали в полиции.

По данным следствия, потерпевшая заметила отсутствие черепахи и обратилась в полицию. Правоохранители в ходе следствия:

установили личность, причастную к исчезновению животного;

выяснили все обстоятельства преступления;

изъяли вещественные доказательства.

Собрав доказательства, полиция сообщила злоумышленнику о подозрении:

в тайном похищении чужого имущества;

в жестоком обращении с животным, принадлежащим к позвоночным, что привело к его гибели.

Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы. Еще идет следствие.

Жуткий инцидент с кошкой

В Ровенской области школьница убила кота, а затем поиздевалась над телом. Следствие установило, что в октябре 2022 года девушка убила животное с помощью металлических ножниц и ножа неустановленным способом. После этого надругалась и расчленила тело животного.

Ровенский районный суд вынес решение о 13-летней девушке – ей назначили принудительные меры воспитательного характера с учетом возраста ребенка.

Так, согласно решению суда, родители в течение года должны усилить воспитательное влияние и систематически контролировать поведение дочери.