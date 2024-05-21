В Одесі чути вибухи: ворог атакує дронами

21 травня 2024, 02:39
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У ніч на 21 травня окупанти запустили по території України "Шахеди". Вибухи чули в Одесі.

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 01:35. Через декілька хвилин після цього у Повітряних силах повідомили, що з акваторії Чорного моря курсом на Одещину прямують ворожі безпілотники. 

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Ворог атакує Одесу

Вже о 2:36 мер Одеси Геннадій Труханов написав у мережі про вибухи.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– зазначив Труханов.

Наразі деталей про вибухи не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО. 

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До слова, вночі 21 травня повітряна тривога лунає і в інших областях. Серія вибухів прогриміла у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" пошкоджені кілька приватних будинків. Там спалахнули пожежі. На жаль, є четверо постраждалих. В усіх – гостра реакція на стрес. Попередньо, "Шахед" влучив по одному з улюблених місць відпочинку містян.

Попередня ворожа атака на Україну

  • У ніч на 20 травня окупанти також запускали по Україні дрони-камікадзе з південного напрямку. Повітряна тривога тривала приблизно 7 годин.

  • "Шахеди" досягли Львівської області. Там по них працювали мобільні вогневі групи. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що на територію регіону залетіли 3 дрони. Їх вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає. 

  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що в ніч на 20 травня ворог атакував Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосував 29 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії. Українські захисники збили всі ворожі дрони.

Автор: Наталія Пристанська