В Одесі чути вибухи: ворог атакує дронами

У ніч на 21 травня окупанти запустили по території України "Шахеди". Вибухи чули в Одесі.

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 01:35. Через декілька хвилин після цього у Повітряних силах повідомили, що з акваторії Чорного моря курсом на Одещину прямують ворожі безпілотники.

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Ворог атакує Одесу

Вже о 2:36 мер Одеси Геннадій Труханов написав у мережі про вибухи.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– зазначив Труханов.

Наразі деталей про вибухи не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО.

Оперативно про тривоги та ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, вночі 21 травня повітряна тривога лунає і в інших областях. Серія вибухів прогриміла у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" пошкоджені кілька приватних будинків. Там спалахнули пожежі. На жаль, є четверо постраждалих. В усіх – гостра реакція на стрес. Попередньо, "Шахед" влучив по одному з улюблених місць відпочинку містян.

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