В Одесі на заправці люди влаштували бійку, тому що чоловіка відмовились обслуговувати на касі без маски. В результаті поліція затримала кількох хлопців.

Чому виникла бійка

Хлопець обурився, що йому не продали товар, тож очевидці викликали правоохоронців. Про це 24 каналу повідомили в поліції Одеської області.

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Правоохоронці приїхали на місце події, скрутили чоловіка та надягнули на нього наручники. Друзі затриманого обурились та влаштували перепалку із поліцією. Навколо сутичок зібрались очевидці.

Зверніть увагу! Носіння маски в громадських місцях, зокрема, в магазинах чи транспорті є обов'язковою умовою карантину. Таке правило діє навіть в зеленій зоні карантину або в жовтій, де опинилась Одеса.

В результаті правоохоронці затримали ще одного чоловіка. Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі "Х**вая Одесса". На записі видно, як подруги чоловіка кричали "заберіть руки", а правоохоронці ж наполягали на зберіганні дистанції.

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