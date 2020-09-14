В Одесі люди влаштували бійку через маску: відео
В Одесі на заправці люди влаштували бійку, тому що чоловіка відмовились обслуговувати на касі без маски. В результаті поліція затримала кількох хлопців.
Чому виникла бійка
Хлопець обурився, що йому не продали товар, тож очевидці викликали правоохоронців. Про це 24 каналу повідомили в поліції Одеської області.
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Правоохоронці приїхали на місце події, скрутили чоловіка та надягнули на нього наручники. Друзі затриманого обурились та влаштували перепалку із поліцією. Навколо сутичок зібрались очевидці.
В результаті правоохоронці затримали ще одного чоловіка. Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі "Х**вая Одесса". На записі видно, як подруги чоловіка кричали "заберіть руки", а правоохоронці ж наполягали на зберіганні дистанції.
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