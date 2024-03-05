В Одесі попрощалися з подружжям військових і їхніми 3 дітьми, які загинули під час ворожої атаки

В Одесі у вівторок, 5 березня, попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з трьома дітьми загинули під час дронової атаки 2 березня. Попрощатися із жертвами російського терору прийшли сотні людей.

В ніч на 2 березня Росія атакувала багатоповерховий будинок в Одесі. Серед загиблих було подружжя військових, їхні 2 донечки та син.

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Прощання із жертвами російського терору

Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, а також трьома їхніми дітьми. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.



В Одесі попрощалися з родиною Кравець / Фото Одеська міська рада

Родина загинула унаслідок російської дронової атаки на житлову багатоповерхівку 2 березня.



Родина загинула внаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в Одесі / Фото Одеська міська рада

Попрощатися з подружжям прийшли сотні людей. Батьки з трьома дітьми, за даними міськради, будуть поховані в селі Маринове Березівського району Одеської області.



В Одесі сотня людей прийшла попрощатися з жертвами російського терору / Фото Одеська міська рада



Прощання з подружжям / Фото Одеська міська рада

Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з дітьми – 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою – стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. Попрощатися з подружжям прийшли сотні одеситів,

– зазначено у повідомленні.

До слова, Олег Кравець, раніше обіймав посаду заступника командира 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Його дружина Тетяна також служила у цій же бригаді, останнім часом вона перебувала у декретній відпустці після народження дочки. На жаль, армія агресора забрала життя в цієї родини.

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