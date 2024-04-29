В Одесі пролунав вибух: росіяни запустили балістику

В Одесі пролунав гучний вибух. Наразі в місті оголошена тривога, а Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Жителі Одеси почули гучний вибух о 18:27, передають кореспонденти 24 Каналу. В Одеській ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Росіяни вдарили по Одесі

Ракетний удар по Одесі також підтвердили в ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби,

– повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Він також закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

На Півдні України оголошена повітряна тривога / Фото: скриншот

Росія обстрілює Україну

Вдень, 29 квітня, російські загарбники цинічно вдарили по Харкову. Внаслідок атаки ворога постраждав Київський район міста.

Близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи. Факт вибухів підтвердив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

В Сумах 26 квітня вибухи пролунали зранку близько 11 години ранку. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області. Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.

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