Поліцейські приїхали на виклик до квартири зловмисника. Там спрацювала сигналізація. Інцидент трапився 17 липня в Слобідському районі.

До теми У Дніпрі чоловік покусав поліцейського та побив жінку з немовлям: відео

Був п'яний та агресивний

  • Коли прибули патрульні, то побачили п'яного чоловіка.
  • Він неадекватно поводився та кидався в бійку.
  • Зловмисник напав на поліцейського і побив його.
  • 27-річний лейтенант отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також рану від укусу на правій гомілці.
  • Патрульний – зараз у лікарні.
  • Зловмисника затримали та відвезли до райвідділу поліції.
  • Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу.
  • Тривають слідчі дії.