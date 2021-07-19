Поліцейські приїхали на виклик до квартири зловмисника. Там спрацювала сигналізація. Інцидент трапився 17 липня в Слобідському районі.

До теми У Дніпрі чоловік покусав поліцейського та побив жінку з немовлям: відео

Був п'яний та агресивний

Коли прибули патрульні, то побачили п'яного чоловіка.

Він неадекватно поводився та кидався в бійку.

Зловмисник напав на поліцейського і побив його.

27-річний лейтенант отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також рану від укусу на правій гомілці.

Патрульний – зараз у лікарні.

Зловмисника затримали та відвезли до райвідділу поліції.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу.

Тривають слідчі дії.

Зверніть увагу! Нещодавно в Рівному громадянка Швеції покусала поліцейського. Він попросив жінку вдягнути маску. Також з нею була подруга. Також жінки сплатять штраф за появу в нетверезому стані в громадських місцях.