Поліцейські приїхали на виклик до квартири зловмисника. Там спрацювала сигналізація. Інцидент трапився 17 липня в Слобідському районі.
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Був п'яний та агресивний
- Коли прибули патрульні, то побачили п'яного чоловіка.
- Він неадекватно поводився та кидався в бійку.
- Зловмисник напав на поліцейського і побив його.
- 27-річний лейтенант отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також рану від укусу на правій гомілці.
- Патрульний – зараз у лікарні.
- Зловмисника затримали та відвезли до райвідділу поліції.
- Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу.
- Тривають слідчі дії.