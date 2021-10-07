До рятувальників щодо інциденту звернулися о 14:18. Після цього на вулицю Старопортофранківська, 34, одразу направили загін із 30 спеціалістів.

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Рятувальники гасять приміщення приймальної комісії / Фото ДСНС

Розбивали дах молотком

Люди внаслідок інциденту не постраждали. По прибуттю рятувальники встановили, що горить дерев'яне перекриття 1-поверхової будівлі. Загальна площа пожежі становила 15 метрів квадратних.

Очевидці оприлюднили відео, на якому видно, що один із пожежників вибрався на дах і розбивав його. Згодом туди забрався інший зі шлангом. Полум'я повністю приборкали за 20 хвилин.

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Інша пожежа вишу нещодавно

4 жовтня повідомили, що в Чернівцях на вулиці загорілося приміщення ліцею залізничного транспорту. Туди одразу прибули 2 пожежні автомобілі, які почали гасіння.

Згодом стало відомо, що горіло складське приміщення. Там у цей момент людей не було, тому ніхто не постраждав.