До рятувальників щодо інциденту звернулися о 14:18. Після цього на вулицю Старопортофранківська, 34, одразу направили загін із 30 спеціалістів.
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Рятувальники гасять приміщення приймальної комісії / Фото ДСНС
Розбивали дах молотком
Люди внаслідок інциденту не постраждали. По прибуттю рятувальники встановили, що горить дерев'яне перекриття 1-поверхової будівлі. Загальна площа пожежі становила 15 метрів квадратних.
Очевидці оприлюднили відео, на якому видно, що один із пожежників вибрався на дах і розбивав його. Згодом туди забрався інший зі шлангом. Полум'я повністю приборкали за 20 хвилин.
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Інша пожежа вишу нещодавно
4 жовтня повідомили, що в Чернівцях на вулиці загорілося приміщення ліцею залізничного транспорту. Туди одразу прибули 2 пожежні автомобілі, які почали гасіння.
Згодом стало відомо, що горіло складське приміщення. Там у цей момент людей не було, тому ніхто не постраждав.