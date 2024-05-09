В Одесі вибухи: окупанти вдарили балістикою з Криму

Вдень, 9 травня, російські загарбники вкотре атакували південь України. На жаль, під ударом ворога опинилася Одеса.

Ворог продовжує регулярні обстріли південних регіонів. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Орієнтовно о 17:10 в Одеській області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про загрозу балістичного удару з Криму по Одесі.

На жаль, вже через кілька хвилин у місті пролунав вибух. Цю інформацію підтвердив й мер міста Геннадій Труханов. Перед цим він також застерігав про ракету у напрямку Одеси.

В місті чутно вибух. Лишайтеся в укриттях,

– повідомив він.

Вже незабаром моніторингові канали повідомляли про ще одну швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку міста. Однак через хвилину керована авіаційна ракета припинила існування в межах Одеського району.

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог, ймовірно, атакував Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М". Усі деталі стосовно вибуху та його наслідків буде оприлюднено згодом, деталі щодо цього з'ясовуються.

Росія регулярно обстрілює Одесу: останні новини

В Одесі 7 травня пролунали вибухи. Про них написали місцеві телеграм-канали. Вони зазначали, що вибухи, ймовірно, лунали в області. Близько 14 години на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Напередодні Росія знову завдала удару по мирному українському місту. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. Відомо про трьох поранених, серед них – чоловік та двоє жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано.

Також 1 травня російські війська вкотре завдали удару по Одесі. Від російського ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура міста. Відомо, що пошкодження отримали складські приміщення поштового відділення, а також навколишні будинки.

Пізно ввечері 30 квітня російські загарбники знову били по Одесі балістикою. Під прицілом окупантів укотре опинилася цивільна інфраструктура та мирні жителі. Геннадій Труханов повідомив, що у результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки.

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