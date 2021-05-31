За словами Проценка, злив каналізації у море підтвердили місцеві рибалки. Депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов пообіцяв, що це питання розглянуть вже у середу, 2 травня.
Актуально Перед початком курортного сезону воду на пляжах Одеси оцінили на придатність до купання
Відповідь власника
За словами Кисловського, "Немо" не зливає у море каналізацію, і відповідні фахівці можуть це перевірити. Бізнесмен заявив, що це дуже тупо: зливати каналізацію туди, де купаються одесити.
Кисловський наголосив, що пріоритетом проєкту є краса. У неї начебто інвестують десятки мільйонів.
У нас було декілька випадків, коли зливова вода фарбувалася в жовтий колір і стікала в воду. Ми навіть цю воду прибирали. У нас все централізовано. Ми все зробили. Ми нічого не зливаємо. Можна прийти і перевірити,
– наголосив Кисловський.