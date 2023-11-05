В Одеській області пролунали вибухи: у регіоні була ракетна небезпека

В Одеській області 5 листопада пролунали кілька потужних вибухів. До цього у регіоні була повітряна тривога через ракетну небезпеку з боку російських окупантів.

Про вибухи також повідомляли й жителі Одеси. Вони пролунали через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги в місті.

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Що відомо про вибухи в Одеській області

Повітряні сили близько 15:28 попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку, оголосивши по всій області повітряну тривогу. Пуск ракет у бік області також підтвердили й військові з Сил оборони Півдня України.

Згодом журналісти Суспільного зазначили, що в місті пролунали кілька потужних гучних звуків вибухів.

В Одесі чутно звуки вибухів. В місті та області оголошена повітряна тривога,

– сказали місцеві кореспонденти.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Він зазначив, що це важливо для роботи наших військових по ворожих цілях.

Зрештою о 15:45 Повітряні сили оголосили про відбій повітряної небезпеки для Одеської області.

В Одеській області раніше також лунали вибухи

Увечері 2 листопада в Одеській області пролунали потужні вибухи. Раніше Повітряні сили оголосили по всій області повітряну тривогу через ракетну загрозу з неба.

Вибухи пролунали лише за кілька хвилин після того, як в Одеській області зазвучали сирени. Повітряні ціли рухалися у напрямку населених пунктів Затока та Білгород-Дністровський.

Згодом у Силах оборони Півдня зазначили, що ворог атакував по Одеській області двома ракетами "Онікс", які випустив з півострова Крим. Внаслідок атаки руйнувань і постраждалих не було.

Варто зазначити, що протикорабельні ракети "Онікс" вкрай складно виявити для наших систем протиповітряної оборони. Що відомо про "Онікси", які їхні характеристики і дальність дії – читайте у матеріалі.