Росіяни масовано атакували Одещину: лунали потужні вибухи

У п'ятницю 21 липня Росія випустила ракети по Одесі. Невдовзі в місті пролунали вибухи.

21 липня близько 10:55 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Попередньо, окупанти випустили ракети "Онікс".

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В Одесу пролунали гучні вибухи

Через 20 хвилин після першого обстрілу одеситів попередили про повторний пуск ракет у напрямку Одеської області – в регіоні знову пролунали потужні вибухи.

Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові,

– наголосив речник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Опівдні ворог повторно випустив по регіону ракети з тактичної авіації над Чорним морем. Наслідки цієї атаки уточнюються.

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Окупанти "взялись" за Одесу

Російські загарбники атакують Одесу вже 4 день підряд. В основному їхні атаки націлені на портову або сільськогосподарську інфраструктуру:

Вночі 18 липня Росія атакувала Південь дронами-камікадзе та 6 "Калібрами". Усі "Калібри" були націлені на Одеську область, їх збили.

Вночі 19 липня росіяни спрямували ракети "Онікс" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру Одеси.

У ніч на 20 липня також був черговий обстріл Одеської області, було влучання в адмінбудівлю в місті та об'єкт логістики в районі. На жаль, загинув 21-річний охоронець цивільної адмінбудівлі.

У ніч на 21 липня Одеса знову була обстріляна "Калібрами" з Чорного моря. Окупанти влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств, понівечили сільськогосподарську техніку та знищили 100 тонн гороху й 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства зазнали поранень.

Від посилених обстрілів Півдня потерпає і Миколаїв. Зокрема внаслідок влучання у будинок 20 липня загинуло подружжя – їх дістали з-під завалів мертвими.