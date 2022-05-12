В Одеській ОВА підтвердили удар по російському кораблю "Всеволод Бобров"

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Боборов". Це судно є одним із найновіших у російському флоті.

Раніше 24 канал повідомив, що у Чорному морі спалахнула пожежа на ворожому судні тилового забезпечення проєкту 23120. Таких Росія має лише 2 – "Всеволод Бобров" та "Ельбрус".

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Пізніше інформацію підтвердив Сергій Братчук. Він уточнив, що запалав корабель "Всеволод Бобров", який йшов в напрямку острова Зміїний. За попередньої інформацією, наразі судно намагається повернутися у Севастополь, але цю інформацію ще уточнюють.

Повертаючись до Зміїного, то треба сказати, що завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "змієбаїів" в районі острова Зміїного – це правда,

– повідомив Братчук.

Що відомо про ситуацію:

Джерела в українській розвідці повідомили 24 каналу, що у ніч на 12 травня спалахнула пожежа на російському судні проєкту 23120, який йшов у напрямку острова Зміїний.

Згодом тривала операція з порятунку екіпажу, а обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. За попередньою інформацію, судно таки змогли пришвартувати у порту Севастополя.

Як надовго корабель вийшов з ладу – невідомо. Але пошкодження серйозні. Окрім цього, кораблі проєкту 23120 є новітніми, тож навіть тимчасова втрата одного з них в умовах війни є для Росії критичною.

При цьому варто зауважити, що якщо окупанти виведуть корабель за межі Чорного моря для ремонту, назад його не пропустить Туреччина.

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