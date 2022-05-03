В Одеській затоці знешкодили міну, яка виплила на поверхню води: небезпеки немає
Джерело:телеграм-канал "Одеса. Офіційно"
Ворог не припиняє завдавати ударів по Одесі. Він робить це у різні способи, зокрема, й через міни, які несуть небезпеку для мешканців.
В Одеській затоці знешкодили міну
Однак фахівці підривної команди ВМС ЗСУ справжні професіонали своєї справи. Вони дбають про безпеку населення.
Головне Штурм "Азовсталі" та виступи Джонсона і Зеленського в Раді: основне за 69 день війни
Так, одну із мін було знешкоджено в Одеській затоці.
Як повідомили в ОК "Південь", ворожа міна виплила на поверхню води. Її підрив контрольований, й наразі небезпеки для місцевих жителів немає.
Водночас нагадали, що перебування та прогулянки узбережжям – небезпечні. Особливо, мовиться про локації поблизу води, де можуть бути й інші небезпечні предмети, зокрема, міни. Тому пляжно-купальний сезон слід відтермінувати до Перемоги.
Жителів просять не ігнорувати тривогу й не відвідувати пляжі
Речник Одеської ОВА Братчук закликав місцевих жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги. У регіоні працюють сили ППО. Водночас Росія може завдати по місту ракетні удари.
Він наголосив, що в ОВА не хочуть лякати одеситів, але просить бути пильними та дбати про свою безпеку.
Також жителям області заборонили відвідувати місцеві пляжі. Вони – заміновані. Людей закликали не вводити себе в обману, оскільки жертви вже були.
Що відомо про ракетні удари в Одесі: останні новини
- Ввечері 2 травня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Обстріл окупанти здійснили за допомогою ракети "Онікс". Випустили ці ракети з тимчасово окупованого Криму.
- Внаслідок ракетного удару ворог пошкодив житлову будівлю, де перебували 5 людей. Відомо, що 15-річний хлопець загинув, ще 17-річна дівчина з пораненнями доставлена в лікарню. Внаслідок удару також виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних.
- Від вибуху також було пошкоджено одну з релігійних споруд. Мова йде про церкву Московського патріархату.