В Одеській затоці знешкодили міну, яка виплила на поверхню води: небезпеки немає

Ворог не припиняє завдавати ударів по Одесі. Він робить це у різні способи, зокрема, й через міни, які несуть небезпеку для мешканців.

В Одеській затоці знешкодили міну

Однак фахівці підривної команди ВМС ЗСУ справжні професіонали своєї справи. Вони дбають про безпеку населення.

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Так, одну із мін було знешкоджено в Одеській затоці.

Як повідомили в ОК "Південь", ворожа міна виплила на поверхню води. Її підрив контрольований, й наразі небезпеки для місцевих жителів немає.

Водночас нагадали, що перебування та прогулянки узбережжям – небезпечні. Особливо, мовиться про локації поблизу води, де можуть бути й інші небезпечні предмети, зокрема, міни. Тому пляжно-купальний сезон слід відтермінувати до Перемоги.

Жителів просять не ігнорувати тривогу й не відвідувати пляжі

Речник Одеської ОВА Братчук закликав місцевих жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги. У регіоні працюють сили ППО. Водночас Росія може завдати по місту ракетні удари.

Він наголосив, що в ОВА не хочуть лякати одеситів, але просить бути пильними та дбати про свою безпеку.

Також жителям області заборонили відвідувати місцеві пляжі. Вони – заміновані. Людей закликали не вводити себе в обману, оскільки жертви вже були.

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