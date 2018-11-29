Одеський табір "Вікторія", у якому під час пожежі загинули діти, передали військовим

Одеська влада передала табір "Вікторія", де у пожежі загинуло троє дітей, під розміщення військовослужбовців.

Про це пише УНІАН.

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Виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив відповідне рішення під час засідання 29 листопада. Однією з причин передачі табору під потреби військових стало запровадження в регіоні воєнного стану.



Де запроваджено військовий стан: карта

Зазначимо, що комплекс розташований у курортній зоні Одеси – на Дачі Ковалевського.

Що сталось у таборі "Вікторія"? У ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні. 18 вересня суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.



Прокуратура Одеської області заявила: у зв'язку із тим, що корпус дитячого табору "Вікторія" майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати окрему версію причини пожежі неможливо. Відтак у слідства залишаються чотири ймовірні версії виникнення пожежі.



За рік вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно. А от директор комплексу Петрос Саркісян, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування. Якщо причину займання так і не встановлять – Саркісян за ґрати не сяде.