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Одеського суддю-стрільця Бурана відпустили під домашній арешт

23:42, 6 лютого 152 Читать новость на русском
Олексія Бурана посадили під цілодобовий домашній арешт
Олексія Бурана посадили під цілодобовий домашній арешт / inshe.tv

Заводський районний суд Миколаєва відпустив під цілодобовий домашній арешт суддю Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, який у березні 2016 при спробі затримання детективами НАБУ, почав від них відстрілюватись.

Про це інформує Центр протидії корупції.

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Суд врахував тільки аргументи захисту обвинуваченого, який вказував, що Буран прийняв детективів НАБУ за грабіжників, тому стріляв у них на ураження. Це є маніпуляцією, оскільки є відеозапис обшуків, на якій видно, що детективи НАБУ чітко представилися,
– зазначив юрист ЦПК Віталій Цокур.

У ЦПК нагадують, що до сьогодні Олексій Буран був останнім фігурантом розслідуваних НАБУ кримінальних справ, який дотепер перебував під вартою. Всі інші були вже попередньо звільнені під заставу, домашній арешт або взяті на поруки.

Одеський суддя перебував в СІЗО 22 місяці.

Дивіться відео з судового засідання у справі Олексія Бурана:

Нагадаємо, 29 березня 2016 року під час проведення обшуку співробітників НАБУ суддя Малиновського районного суду Одеси Олексій Буран почав чинити опір під час спроби затримання детективами НАБУ у нього в оселі. Він відкрив по них вогонь зі зброї.

31 березня 2016 року депутати Верховної Ради дали згоду на затримання та арешт судді Бурана. Його затримали на виході з сесійній залі парламенту. Суддю підозрюють в отриманні незаконної вигоди у розмірі 500 тисяч гривень.

Теги: Новини України Корупція НАБУ Судді Хабар Новини Одеси Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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