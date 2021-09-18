Водії автівок просто пливуть дорогами. Складна ситуація у Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського. У центрі Одеси води менше.

До теми Погода лише погіршуватиметься: рятувальники попередили про сильні зливи

Негода в Одесі

До слова, пішоходів на вулицях мало. Ймовірно, більшість людей вирішила провести вихідний вдома, коли за вікном так дощить.

Працівники комунальних служб працюють посилено.

Дивіться відео потопу в Одесі:

До слова, на Сільській вулиці загорівся будинок. Тому в цьому випадку дощ став у пригоді пожежникам.

Дощ допомагає гасити пожежу, дивіться відео:

Дощ йтиме весь день

Сильну зливу прогнозують на Одещині протягом усього дня. Крім того, буде сильний вітер. Тому рятувальники оголосили штормове попередження.

Напередодні одеситам говорили про погану погоду та закликали людей бути обережними. Зокрема, не залишати машини під деревами, оскільки через шквали можуть падати гілки.

Зверніть увагу! Злива у суботу охопила не тільки Одесу. Сильні дощі також йдуть у багатьох регіонах. Сухо 18 вересня лише у Донецькій та Луганській областях.

Однак навіть негода додає місту краси. У мережі публікують фото, які є доказом того, що осінній дощ подекуди таки пасує одеським вуличкам.

Дощ в Одесі / Фото "Уси":