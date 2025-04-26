Один на один встигли обговорити багато, – Зеленський про зустріч з Трампом

26 квітня президент Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Попрощатися з понтифіком прилетів і Дональд Трамп. Український та американський політики провели коротку бесіду.

У Білому домі раніше прокоментували розмову двох лідерів. Там назвали її "продуктивною дискусією". Відомо, що президенти домовилися продовжити її після похорону Папи, передає 24 Канал.

Дивіться також З'явились перші кадри й деталі зустрічі Зеленського і Трампа у Римі

"Історична зустріч"

Володимир Зеленський розповів, що вони з Трампом у приватному форматі змогли обговорити багато речей. Політики говорили про захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, а також надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Президент висловив сподівання "на результат з усіх речей, які прозвучали".

Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе,

– йдеться у повідомленні глави держави.

До слова, зустріч лідерів відбувалася після різкої критики Трампа на адресу Зеленського. Американському президенту не сподобалася категорична позиція українського щодо неможливості визнання Криму російським.