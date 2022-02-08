"Одна людина з Білорусі": Зеленський відповів на погрози Лукашенка "перекрити" електроенергію
Нещодавно самопроголошений президент Білорусі пригрозив Україні "перекрити" електроенергію у разі війни з Росією. Глава України Володимир Зеленський знайшов кілька слів у відповідь для Лукашенка.
Відреагував на слова Лукашенка Зеленський під час спільного брифінгу з лідером Франції Еммануелем Макроном, повідомляє 24 канал. Президент України нагадав, що передусім від скасування торгівлі між країнами постраждають у Мінську.
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Зеленський назвав Лукашенка "одною людиною" з Білорусі
Нещодавно товариш… одна людина з Білорусі також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?
– сказав Зеленський.
Глава держави пояснив, як він відреагував: попросив надати статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. Товарообіг, наголосив Зеленський, – 6 мільярдів доларів, з них 1,5 мільярда – експорт України в Білорусь, 4,5 – експорт Білорусі в Україну.
Постраждають просто люди, – президент України
У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у кам'яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає?
– зауважив Зеленський.
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Чим пригрозив Лукашенко Україні: коротко
- Під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Лукашенко заявив, що Білорусь "відріже" Україні енергетику у випадку ескалації.
- Також політик пригрозив припинити поставку паливно-мастильних матеріалів.
- При цьому самопроголошений президент зазначив, що робити це Мінськ буде разом з Москвою.
- Раніше Лукашенко назвав Зеленського "безголовим та аморфним".