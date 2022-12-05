Одна з ракет впала у Молдові під час масованої атаки по Україні
Джерело:МВС Молдови
Під час масованої атаки по Україні одна з ракет впала в Молдові. Її виявила прикордонна поліція країни.
Відповідну інформацію повідомили в МВС Молдови. Інцидент трапився 5 грудня.
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Де впала ракета в Молдові
Ракету молдавська поліція знайшла біля міста Бричани.
Неподалік міста Бричани у фруктовому саду виявили ракету,
– заявили у міністерстві.
Там пояснили, що через російські бомбардування прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі інспекторатів Бричани та Окниця.
Відповідно до плану дій МВС, зону оточили. Також очікували на прибуття спеціалізованих служб МВС, саперів та рятувальників.
У Молдові 5 грудня впала ракета / Фото ІNDEX
За даними видання Moldova Liberă мовиться про ракету типу С-300. Проте офіційно влада ще не повідомляла, яка саме ракета впала в країні.
Також моніторингова група monitor заявила: "Ракета, яка впала у Молдові, це разгонний блок ППО С-300, не крилата".
Що відомо про масовану атаку по Україні
- Орієнтовно о 13 годині 5 грудня у багатьох областях України оголосили про повітряну тривогу. Згодом ЗМІ почали писати про вибухи та роботу ППО.
- Росіяни атакували Запоріжжя, Київщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші області. У багатьох спрацювала протиповітряна оборона.
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