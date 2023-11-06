В одному із подарунків була вибухівка: Залужний підтвердив загибель Частякова

Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив гибель свого помічника, майора Геннадій Частякова. Чоловік загинув у свій День народження.

Геннадій Частяков 6 листопада святкував День народження із сім'єю. Однак в одному з подарунків спрацювала вибухівка – майор загинув на місці.

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Помічник та близький друг: Залужний підтвердив гибель Частякова

Хто і яким чином підклав вибухівку помічнику головнокомандувача наразі невідомо. Валерій Залужний повідомив, що причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій,

– написав Валерій Залужний.

Він повідомив, що у Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Залужний зазначив, що Геннадій був для нього надійним плечем – він повністю присвятив своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Мої глибокі співчуття родині,

– додав головнокомандувач.

Що відомо про гибель помічника Залужного