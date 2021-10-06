Офіс генпрокурора не покриватиме безумство, – Венедіктова про напад в "Укрексімбанку"

Ірина Венедіктова відреагувала на напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку". Генпрокурорка підкреслила, що ця справа вимагає справедливого та ефективного розслідування.

Венедіктова підкреслила, що в Офісі генпрокурора "не можуть і не будуть" покривати безумство, продемонстроване співробітниками державного банку.

Важливо Журналісти "Схем" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

За словами генпрокурорки, в цьому питанні немає місць для роздумів – справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок.

Реакція на вчинок повинна бути адекватною у нашій державі й ми це доведемо. Меморандум, який ми підписали з медіаорганізаціями, це реальні наміри, а не просто формальність. Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча,

– заявила Венедіктова.

Вона додала, що складання повноважень винуватців у нападі не змінить суті проблеми. Тож, вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом. Відповідальним повідомлять про підозру, додала Венедіктова.

"Ми рухаємося швидко і, згідно з законом, бо свобода слова має бути недоторканою цінністю в цій країні", – підсумувала генпрокурорка України.

Що відомо про напад на журналістів "Схем"

4 жовтня журналісти програми "Схеми" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Однак після незручного запитання Мецгер почав поводитися агресивно та наказав забрати техніку та видалити матеріал з флешок.

За словами медійників, охоронці забрали в оператора дві камери та вилучили з них дві картки. Проти журналіста та оператора застосували силу та не випускали з кабінету.

У державному "Укрексімбанку" заявили, що журналісти "Схем" ставили питання, яких не було у надісланому під час запиту переліку. Таким чином у голови правління Євгена Мецгера пояснили конфлікт.

За допомогою спеціалістів журналісти змогли відновити кадри нападу під час інтерв'ю в "Укрексімбанку".

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Реакція на інцидент

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку" повинно було зробити все, щоб навіть теоретично не було допущено ніякого конфлікту з журналістами.

В Офісі Президента заявили, що на час розслідування нападу на журналістів "Схем" потрібно відсторонити голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Тим часом поліція долучила до матеріалів справи відео нападу на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку". А сам Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку".

Якщо провину порушників доведуть у суді, їм загрожує максимальне покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, арешту до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Повний текст публікації Ірини Венедіктової:

Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів – справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок.

Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі й ми це доведемо. Меморандум, який ми підписали з медіаорганізаціями, це реальні наміри, а не просто формальність.

Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми та складання повноважень. Прокурори та поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру.

Ми рухаємося швидко і по закону, бо свобода слова має бути недоторканою цінністю в цій країні.