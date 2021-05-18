Офіс генпрокурора теж оскаржує домашній арешт Медведчука

Офіс генпрокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо домашнього арешту Віктора Медведчука. Просять таки взяти політика під варту.

Прокурори наполягають застосувати інший запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

До речі Адвокати Медведчука оскаржують його домашній арешт

Зауважимо, що прокурори ще раніше заявляли про те, що збираються оскаржувати рішення суду.

Адвокати теж оскаржують "запобіжку"

Захисники Медведчука подали апеляцію на ухвалу Печерського райсуду. Вони теж намагатимуться оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту.

Справа Медведчука: коротко

Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Мовиться про родовище "Глибока".

СБУ стверджує, що Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.

Підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. На депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.