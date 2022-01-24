В Офісі Президента не вважають "тривожним сигналом" евакуацію дипломатів США

В Офісі Президента вважають, що евакуація американських дипломатів з Києва викликана логікою внутрішньополітичної ситуації в США. Якби Держдеп не пшов на такий крок, то потрапив би під жорстку критику.

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Держдеп дав дозвіл на добровільний виїзд не лише через зростання загрози нападу Росії. Він також вважає, що рішення про евакуацію можуть переглянути вже в лютому.

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Це не є "тривожним сигналом", – Подоляк

США постійно говорять про ризик погіршення ситуації з безпекою, отож, наголосив Подоляк, дивно було б, якби про родини дипломатів не попіклувались.

Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали",

– додав радник голови ОП.

Він запевнив, що рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв. Рівень взаємодії та ефективності між Вашингтоном там Києвом залишиться незмінним.

На рішення Держдепу відреагували і в МЗС України. Там назвали такий крок Вашингтона передчасним і проявом надмірної перестороги.

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Що відомо про евакуацію іноземних дипломатів з Києва:

Держдеп 23 січня повідомив про евакуацію родин дипломатів з української території. Дипломатам дали дозвіл на "добровільний виїзд".

Також половину своїх диппредставників відкличе і Велика Британія. Британські дипустанови, проте, працюватимуть у штатному режимі.

Наразі Німеччина та Австрія не евакуюватимуть своїх дипломатів, проте "дуже стурбовані ситуацією".

Така сама позиція у Естонії. Посол країни вважає, що причин для паніки нема.

Рішення Держдепу США щодо власних дипломатів: відео