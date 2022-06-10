"Офіційно демілітаризований": українські захисники ліквідували капітана спецназу ГРУ

Українські герої продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Зокрема, ліквідували капітана спецназу ГРУ Віталія Кокоріна з позивним "Спартак".

Новину повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Повідомлення з'явилося 10 червня.

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Капітан спецназу ГРУ Кокорін Віталій "Спартак" із Митищ офіційно денацифікований та демілітаризований,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ фактично знищили бригаду росіян

Генеральний штаб ЗСУ 9 червня розповів, як ефективно українські захисники та захисниці захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, герої завдали суттєвих втрат особовому складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу.

На територію України вторглися приблизно 1800 військовослужбовців цієї бригади. Приблизно 800 з них – поїдуть додому у трунах. Якщо Росія таки вирішить забрати тіла своїх військових. Окрім того, ще близько 400 окупантів – поранені.

Дані ГУР

За даними Головного управління розвідки, російські загарбники вже не знають, куди подіти тіла своїх військових. Наразі ворог шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники, аби там зберігати трупи. Окрім того, російські загарбники переобладнали у морг місцевий м'ясокомбінат.

За даними розвідників, у червні до Мелітополя активно звозять трупи російських загарбників, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці станом на 10 червня ліквідували вже 31 900 російських окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

ПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що ці цифри – неостаточні, адже уточнення даних ускладнюється активними бойовими діями.

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