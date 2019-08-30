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      Офіційної зустрічі полонених українців в аеропорту не буде, – ЗМІ

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      Полонені українські моряки
      Полонені українські моряки / hromadske.ua

      Звільнених з російського полону моряків і політв'язнів після прибуття в Україну відвезуть в лікарню. Тому, офіційної зустрічі в аеропорту "Київ" (Жуляни), ймовірно, не буде.

      Про це повідомило джерело в командуванні Збройних сил України у коментарі "Крим.Реалії".

      Читайте також: Процес звільнення триває, – Офіс Президента

      Рідні 24-х моряків, яких Росія незаконно обстріляла і захопила біля Керченської протоки, також анонімно розповіли, що хлопців не зустрічатимуть в аеропорту.

      Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. 

      Наразі у Жулянах зібралися десятки журналістів, але немає жодної офіційної делегації. Також в аеропорт приїхав батько полоненого моряка Сороки. За його даними, в Києві приземлився військовий літак.

      Проте, офіційні коментарі чоловік також не дає.


      Батько полоненого моряка Василя Сороки в Жулянах / фото 24 каналу, Вікторія Кутьїна


      Батько Василя Сороки Віктор у аеропорту "Київ" / фото з Twitter

      Зауважимо, в ніч на 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у своєму Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну з російського полону повертаються Олег Сенцов, 24 захоплені в Керченській протоці моряки, Володимир Балух, Микола Карпюк та Павло Гриб.

      полонені моряки
      Українські моряки в російському полоні / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про обмін полоненими?Україна та Росія планують обмін у форматі "33 на 33", пишуть ЗМІ. Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.

      Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії.

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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Києва Українські моряки в полоні
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