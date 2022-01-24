Окремих рейсів не буде, – речник посольства США сказав, як дипломати покидатимуть Україну

У США запропонували своїм дипломатам виїхати з України у разі нової агресії Росії. Однак це не примусова евакуація і жодної паніки немає.

Про це в ефірі 24 каналу сказав речник посольства США Деніел Лангенкамп. Він запевнив, що процес виїзду дипломатів з України – цілком впорядкований.

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Як покидатимуть Україну

За словами Лангенкампа, родини дипломатів просто придбають квитки і полетять до Вашингтону та інших міст США.

Немає спеціально запланованих окремих авіарейсів для того, щоб евакуювати людей,

– запевнив речник посольства США.

Він підкреслив, що самі дипломати можуть вирішувати, чи хочуть повернутись до США.

"Водночас голова дипломатичної місії США залишається в Україні. Більша частина дипломатичного персоналу залишається на місці", – зауважив Лангенкамп.

Він додав, що посольство продовжує працювати з Україною. Як приклад тісної співпраці є 200 мільйонів доларів безпекової допомоги, щоб і надалі забезпечувати збройні потреби України.

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Евакуація дипломатів з України

Окрім США, Німеччина також дозволила родичам працівників диппредставництв виїхати з України.

Почала евакуацію своїх дипломатів з Києва і Австралія.

Японія звернулись до своїх громадян, які зараз перебувають в Україні, та закликала їх повернутися додому.

Франція також порадила своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну.

Водночас Польща, Естонія та Угорщина не збираються евакуйовувати своїх дипломатів.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.