Окупант намародерив телефон на Чернігівщині, але не вийшов з ICloud: воювати більше не хоче

Під час бойових дій в селі Іванівка Чернігівської області окупант вкрав у дівчини мобільний телефон. Він забув вийти з ICloud, тож тепер про нього знають усе.

Сержант Кузнецов Антон з військової частини 21005 (74 омсбр) наразі перебуває у місті Юрга Кемеровської області. Окрім власних фото й посвідчення про відрядження на полігон для відновлення боєздатності, він завантажив ще один цікавий документ.

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Окупант не хоче більше воювати

Росіянин, якому пощастило вижити на Чернігівщині, написав рапорт про відмову брати подальшу участь в так званій "спецоперації", тобто у війні Росії проти України. Про це свідчить відповідний документ, який він сфотографував на крадений в українки телефон.

Пекельний концерт Кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні воєнні злочини. Передати привіт орку можна за телефоном +7 952 166 36 63,

– написали в СтратКомі ЗСУ.

Фото, які окупант зробив на вкрадений у дівчини телефон:

Мародерство та наглість окупантів не мають меж

За три місяці повномасштабної війни російські загарбники вже відправили в Росію 58 тонн краденого в українців майна.

Коли окупанти ще перебували на Київщині, то масово грабували там будинки мирних людей. Вони вивозили машини, коштовності, техніку. Але цікаво, що деякі звичні для українців речі окупанти, ймовірно, бачили вперше. До прикладу, вони крали електричні чайники без підставок.

А один з окупантів, який вкрав ігрову консоль Play Station 4 у маріупольця, тепер вимагає у нього пароль до облікового запису. Звичайно, той йому відмовив. Але окупант не полишав спроби випросити пароль. Чоловік не відписував мародеру, тож той цинічно написав: "ау, ти відповіси чи помер?".

У березні та квітні мешканці Білорусі почали масово фіксувати, як російські військові ганяють по місту на вкрадених у мирних українців автівках.

Також росіяни на рівні країни вивозять з тимчасово окупованих територій зерно, метал, медичну та фермерську техніку та навіть вцілілі автобуси та тролейбуси. Окрім цього, росіяни вже привласнили собі 34 судна, які стояли в тимчасово захоплених окупантами портах.

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