Окупантам страшно, – інтерв'ю з речником Центру нацспротиву про партизанів і зірвані плани Росії

Російські військові не можуть виконати поставлені завдання в Україні, адже пересічні громадяни чинять шалений спротив. Через це загарбники не хочуть служити на тимчасово окупованих територіях, їм страшно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив речник Центру національного спротиву. Він також розповів про діяльність українських партизанів, підготовку до повномасштабної війни та зірвані плани Кремля.

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Про "запровадження" рублів на Півдні

На тимчасово окупованій частині Півдня України російські окупанти з усіх сил намагаються виконати поставлені завдання. Втім, попри усі намагання, вони досі не змоги ввести там власну валюту.

Росіяни мали це зробити до червня, однак вони успішно провалили завдання,

– розповів речник Центру нацспротиву.

Він зауважив, що формати протистояння українців росіянам на окупованих територіях є абсолютно різноманітними. Найчастіше – це листівки, які розповсюджують місцеві мешканці. У них можуть бути як погрози окупантам, так і цікаві матеріали для населення.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео

Крім того, одним з важливих видів спротиву на тимчасово окупованих територіях є саботаж різної діяльності. Зокрема, українські підприємці зараз чинять просто шалений економічний спротив на Херсонщині та Запоріжжі.

Про залякування окупантів та відвагу українців

Речник Центру національного спротиву розповів, як пересічні українці на Півночі України залякували російських солдатів. Коли велика техніка колонами заходила до міст, місцеві мешканці використовували цікаві "методи впливу" на загарбників.

Зокрема, були випадки, коли українські чоловіки брали чарки, горілку та йшли до російських військових. Вони переконували окупантів, що ті начебто справді "звільняють українців", а потім розповідали їм про бригади ЗСУ, які стоять поряд.

Кілька таких історій й окупанти самі зливали паливо та віддавали його місцевим, щоб просто не просуватися далі. Вони боялися йти в наступ,

– розповів речник.

Про партизанів на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну підривну діяльність на тимчасово окупованих територіях. За словами речника Центру національного спротиву, вони роблять це настільки добре, що росіяни навіть бояться їхати "служити" на Південь України.

Партизани – це не просто взяв до рук вила чи лопату й пішов "робити смерть ворогам" у тилу окупанта. Наші партизани – це досвідчені військові, які знають, що потрібно робити в тилу ворога та як правильно завдавати йому найбільшої шкоди,

– зазначив речник.

Людей максимально готують для боротьби з окупантами. Мовиться не лише про пряму фізичну боротьбу, а й про інші формати.

"Ми могли спостерігати за такими в кінці лютого та на початку березня, коли наші люди виходили на масштабні акції протесту й казали в очі окупантам, що їм тут не раді", – розповів речник.

Про підготовку українців до війни

За словами речника Центру нацспротиву, підготовка населення до повномасштабної війни за різними напрямками тривала не один рік. Зокрема, готувалося підґрунтя для національного спротиву ворогам.

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Завдяки відвазі та рішучості громадян, Україна витримала потужний удар повномасштабного вторгнення російських військ. Опір, який населення чинить окупантам вже понад 100 днів, є результатом цієї підготовки.

Коли ворог 3 місяці перебуває на землі, де він постійно обертається, його хочуть вбити, він розуміє, що може стати жертвою, його морально-психологічний стан дуже низький,

– розповів речник Центру нацспротиву.

Він додав, що таким чином у правильний момент деморалізовані ворожі військові просто складуть зброю й не чинитимуть опір українській контратаці.