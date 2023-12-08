Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих

Росія щодня атакує міста нашої держави, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, ворог вдарив по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Внаслідок цього є жертва і постраждалі.

Власне, у п'ятницю вранці, 8 грудня, ворог відкрив вогонь по Дніпропетровщині. Голова ОВА Сергій Лисак інформує про 1 загиблого та 4 потерпілих.

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Обстріл Дніпропетровщини

За словами очільника регіону, усіх постраждалих було доправлено до лікарень. Медики надають допомогу людям, що були травмовані внаслідок чергового акту російської агресії.

Удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані,

– написав Лисак.

Голова ОВА уточнює, що загарбники завдали удару по регіону ракетами. До того, близько 07:33 він повідомляв, що в районі Павлодара було гучно.

Загалом нашим Силам ППО вдалось збити в Павлоградському та Синельниківському районах 5 дронів росіян. Також Лисак наголосив, що ворог обстрілював місто пізно ввечері 7 грудня.

Зверніть увагу! Повітряна тривога вночі 8 грудня в Дніпропетровській області тривала:

з 02:58 по 03:26;

з 06:31 по 08:57.

Терор не припиняється