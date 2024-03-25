Окупанти атакували Київ ракетами: уламками пошкоджено будинок
Ворог вранці 25 березня атакував Київщину ракетами. Відомо, що від падіння уламків є руйнування.
Потужні вибухи у Києві пролунали близько о 10:30. Як повідомили в КМВА, працювали системи ППО.
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Що відомо про наслідки ракетної атаки
Ворог зранку 25 березня завдав ракетного удару по Україні. Під прицілом окупантів опинився Київ. У КМВА о 10:42 повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Спочатку у КМВА повідомили, що руйнування зафіксували у житловому будинку, але згодом стало відомо, що це нежитлова будівля.
Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце,
– заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Водночас мер столиці Віталій Кличко додав, що виклики екстрених служб також є й в інших районах. Загалом, наслідки ракетної атаки зафіксували у 4 районах:
- Печерський район – пошкоджено нежитлову триповерхову будівлю, загоряння не зафіксовано;
- Солом'янський район – пошкоджено багатоповерховий будинок;
- Дніпровський район – зафіксовано падіння уламків;
- Голосіївський район – уламки впали у лісосмузі.
Стало відомо про постраждалу
Після відбою повітряної тривоги Кличко повідомив, що у Печерському районі Києва уламки впали на триповерхову нежитлову будівлю – там є руйнування. Також стало відомо про постраждалу.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці,
– повідомив Кличко.
Станом на 11:22 кількість поранених зросла до 4, серед них – 16-річна дівчина.
Уночі окупанти атакували Південь України
- У ніч проти 25 березня ворог не полишав терору й атакував Південь. Так, росіяни запустили 9 дронів-камікадзе типу "Шахед", які прицільно атакували Одеську та Миколаївську області.
- Сили ППО дали відсіч ворогу й збили 8 із 9 БпЛА типу "Шахед". Усі дрони-камікадзе були знищені на Півдні.
- На жаль, унаслідок атаки є руйнування. Зокрема у Миколаївській області уламки збитого дрона впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежа була оперативно ліквідована. Поранень зазнали 11 людей.
- Як наголосили в ОК "Південь", росіяни прагнули завдати ударів саме по енергетичних об'єктах на Півдні. Зокрема, є пошкодження такої інфраструктури в Одеській області.