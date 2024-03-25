Окупанти атакували Київ ракетами: уламками пошкоджено будинок

Ворог вранці 25 березня атакував Київщину ракетами. Відомо, що від падіння уламків є руйнування.

Потужні вибухи у Києві пролунали близько о 10:30. Як повідомили в КМВА, працювали системи ППО.

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Що відомо про наслідки ракетної атаки

Ворог зранку 25 березня завдав ракетного удару по Україні. Під прицілом окупантів опинився Київ. У КМВА о 10:42 повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Спочатку у КМВА повідомили, що руйнування зафіксували у житловому будинку, але згодом стало відомо, що це нежитлова будівля.

Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце,

– заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас мер столиці Віталій Кличко додав, що виклики екстрених служб також є й в інших районах. Загалом, наслідки ракетної атаки зафіксували у 4 районах:

Печерський район – пошкоджено нежитлову триповерхову будівлю, загоряння не зафіксовано;

Солом'янський район – пошкоджено багатоповерховий будинок;

Дніпровський район – зафіксовано падіння уламків;

Голосіївський район – уламки впали у лісосмузі.

Стало відомо про постраждалу

Після відбою повітряної тривоги Кличко повідомив, що у Печерському районі Києва уламки впали на триповерхову нежитлову будівлю – там є руйнування. Також стало відомо про постраждалу.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці,

– повідомив Кличко.

Станом на 11:22 кількість поранених зросла до 4, серед них – 16-річна дівчина.

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