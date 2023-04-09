Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору в Запоріжжі: загинув батько з 11-річною донькою

Російські окупанти знову показують свою звірячу варварську натуру. У ніч проти 9 квітня російська армія атакувала двома ракетами приватний сектор у Запоріжжі.

У результаті влучання один будинок частково зруйнувався. У сусідніх будинках вибуховою хвилею знесло вікна та покрівлю.

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Ворожі ракети вбили цивільних

Внаслідок атаки будинок, у який влучив ворожий снаряд, загорівся. Відомо, що на місці події загинуло 2 людей: 50-річний батько і його 11-річна донька.

Також з-під завалів рятувальники витягли 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька подружжя на момент прильоту перебувала в гостях.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Запоріжжі завила приблизно о 2:00. Одразу після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що чули потужні вибухи.

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Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вулиця, де стався приліт, відключена від газу та електрики. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

Внаслідок влучання загинули 2 мирних жителів / Фото з телеграму Куртєва

Трагедію у Запоріжжі прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак.

"Росіяни вночі вдарили ракетами по приватному сектору Запоріжжя. Загинула 11-річна дівчинка. Підлі тварини", – йдеться у повідомленні.

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