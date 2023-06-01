У Харкові пролунали потужні вибухи: ворог вгатив по одному з районів міста

1 червня російські терористи обстріляли Харків. Попередньо, у місті прогриміли щонайменше два потужних вибухи.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували в Індустріальному районі Харкова. Жителів міста та області закликають перебувати в укриттях.

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Сирени завили вже після вибухів

Близько 14:00 у Харкові пролунали потужні вибухи. Як виявилось згодом, повітряну тривогу оголосили вже після цього.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів. Наразі уся інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Вже о 14:13 Терехов уточнив, що в Індустріальному районі було два влучання. Усі відповідні служби вирушили на місце події.

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