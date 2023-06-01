У Харкові пролунали потужні вибухи: ворог вгатив по одному з районів міста
1 червня 2023, 14:00Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
1 червня російські терористи обстріляли Харків. Попередньо, у місті прогриміли щонайменше два потужних вибухи.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксували в Індустріальному районі Харкова. Жителів міста та області закликають перебувати в укриттях.
Дивіться також Росія вдарила по Києву ракетами у День захисту дітей: все, що відомо про атаку
Сирени завили вже після вибухів
Близько 14:00 у Харкові пролунали потужні вибухи. Як виявилось згодом, повітряну тривогу оголосили вже після цього.
Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів. Наразі уся інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Вже о 14:13 Терехов уточнив, що в Індустріальному районі було два влучання. Усі відповідні служби вирушили на місце події.
Росія вкотре обстріляла столицю: коротко
- В День захисту дітей, 1 червня, окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Як відомо, на столицю летіли 10 ракет: 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з території Брянської області.
- На щастя, українська ППО знищила усі повітряні цілі, однак падіння уламків призвели до трагічних наслідків.
- Так, кілька уламків ворожої ракети впали на дитячу поліклініку та сусідні будинки. В той час люди якраз намагалися зайти в укриття лікарні. На місці загинули 3 людини, 10 були поранені. Серед жертв – дитина 2012 року народження.