Окупанти з авіації гатять по Врубівці на Луганщині: евакуйовано 8 осіб, з яких 3 дітей

На Луганщині тривають інтенсивні бої. Ворог не покидає спроб повністю взяти під контроль цю територію.

Окупанти з авіації гатять по Врубівці на Луганщині

На територію області перекидають величезну кількість військової техніки, а воювати відправляють всіх, кого тільки можуть. Окупанти продовжують обстрілювати деякі території з авіації, зокрема Врубівку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Важливо Руйнують будинки та інфраструктуру: окупанти перетворюють Луганщину на пустелю

У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію,

– заявив Гайдай.

За його словами, майже на кожній вулиці Врубівки є значні пошкодження, й на них досі є люди, які хочуть евакуюватися. Він підкреслив, що евакуацію проводять, як тільки дозволяє безпекова ситуація.

Так, сьогодні звідти вдалося врятували вісьмох осіб, з яких троє – діти.

Луганська область: останні новини

На Луганщині ситуація продовжує ускладнюватися. Російські загарбники перекидають на територію області людей та техніку. Вони кинули всі зусилля, аби прорвати лінію оборони.

Без води та електрики, за словами Сергія Гайдая, залишилась вся Луганська область. У Новопскові російські окупаційні війська втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганської та Донецької областей.

Також Гайдай заявив, що кількість окупантів на Луганщині неймовірна, навіть попри те, що багато з них відмовляється йти в наступ. Річ у тім, що воювати відправляють всіх, кого тільки можуть.

Водночас на Луганщині й Донеччині за добу, 13 травня, ЗСУ відбили 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Збройним Силам України вдалося потопити катер окупантів на Луганщині. Росіяни його використовували під час форсування Сіверського Дінця. Що ж тепер він також пішов в слід за російським кораблем.

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