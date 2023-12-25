Окупанти брешуть про Мар'їнку: полковник запасу ЗСУ проаналізував ситуацію в місті

Росіяни випустили черговий фейк. Тепер він стосується начебто "захоплення" міста Мар'їнка, що у Донецькій області. Утім, з реальністю це не має нічого спільного.

Таким чином в окупантів проблема з інформаційними приводами, якими вони годують свою внутрішню аудиторію. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Місто тримається

Росіяни розраховували до Різдва і Нового року захопити Авдіївку і задля цього "розігрівали" свою внутрішню аудиторію, відзначив військовий експерт. Але зараз вони розуміють, що Авдіївка вистоїть до продовження нашого контрнаступу і в наступному році.

"Те, що можна точно сказати, – вони (росіяни – 24 канал) не захопили Адіївку, вони повністю її знищили. За ці декілька місяців постійних ударів просто зруйнували місто в нуль", – сказав він.

Щодо Мар'їнки, то українські захисники тримають західні позиції та висоти. А за допомогою певних засобів можуть контролювати і все місто.

Ми можемо контролювати західну частину Мар'їнки і за допомогою постійного контакту, і за допомогою артилерійського контакту можемо контролювати всю Мар'їнку. Наша артилерія дістає до Олександрівки,

– додав Роман Світан.

Зазначимо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що бої за Мар'їнку тривають.

"Наразі наші військові перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки. Місто – вщент знищене. Але говорити про його повне захоплення, не коректно", – наголосив він.

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