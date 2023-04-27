Уламки в серці – не проблема: окупанти на Донбасі виписують з лікарень поранених бійців

Росія, попри великий мобілізаційний ресурс, все одно тяжко справляється з бойовими втратами на фронті. Через це окупанти виписують з лікарень бійців, які мають серйозні поранення.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що на окупованих територіях Донбасу дуже почастішали випадки виписки поранених мобілізованих ще задовго до одужання. Про реабілітацію поранених взагалі не мовиться.

Дивіться також Скандали та скарги: як сваряться між собою найманці російських ПВК та мобілізовані

Лікарські комісії отримали наказ визнавати поранених придатними

Окупаційна влада наказала лікарським комісіям максимально визнавати всіх чоловіків придатними або ж обмежено придатними.

Наприклад, лікарі визнали обмежено придатним бійця з пробитою уламками печінкою та уламком у серці. Солдата навіть ніхто не взявся оперувати.

Про мільйонні компенсації, про що обіцяли окупанти за поранення, взагалі ніхто навіть не мріє. Максимум, що можуть отримати бійці окупаційної армії – це статус учасника бойових дій або групу інвалідності з пенсією у пару тисяч рублів.

Та навіть за такі документи доводиться давати хабарі.

Скільки військових вже втратила Росія