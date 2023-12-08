Окупанти голосили евакуацію в Новій Каховці: куди вивозитимуть людей

Через активізацію бойових дій на лівому березі Херсонщини Росія збирається розпочати евакуацію місцевих мешканців. Попередньо її проведуть 13 грудня, але лише для тих, хто зареєструється на виїзд.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, мешканці прифронтової території, підконтрольної загарбникам, постали перед нелегким вибором.

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Чого саме прагнуть окупанти

Через наближення президентських виборів у Росії працівники окупаційних адміністрацій починають панікувати. Відповідно, до березня 2024 року вони мають щось робити для позитивного іміджу російського диктатора.

Це вже не вперше (окупанти пропонують евакуацію – 24 Канал). Цю практику вони застосовували й перед деокупацією Херсона,

– нагадала журналістка.

Зараз в межах 15 кілометрів від лівого берега Дніпра точаться важкі бої. Через це на частині окупованої Херсонщини відсутнє опалення, а також є проблеми з іншими комунальними послугами.

"Окупанти дійсно запропонували виїхати (з місць ведення бойових дій – 24 Канал), не кажучи, куди саме. Є інформація, що це може бути територія окупованого Криму, або навіть Росія. Ми не знаємо, наскільки багато людей погодилось і чи це примусово, чи добровільно", – розповіла Вірлич.

Євгенія Вірлич про евакуацію з окупованої Херсонщини: дивіться відео

Чи можливо зараз виїхати з окупованої Херсонщини

За повідомленням херсонців, в минулому вже були випадки, коли людей, що погодились на евакуацію, відправляли вглиб Росії. Зокрема, Сергій Хлань зазначив, що внаслідок цього українці опинялися в "найбільш депресивних районах" країни-агресорки.

"Люди дуже побоюються цих евакуацій, тому що в жодній із подібних евакуацій окупанти не казали правди перед її проведенням. Вони не кажуть, куди, наскільки й не надають жодних документів. Тому їхати чи ні – це особиста справа кожної людини", – переконана Вірлич.

Через високий ризик, мешканці лівобережжя Херсонщини намагаються також виїздити на більш безпечні території, зокрема і вглиб області, де в них можуть бути родичі або знайомі. Є й випадки, коли люди виїздили на підконтрольну Україні територію, але для цього потрібно подолати дуже довгий шлях через Росію та близько 4 – 5 країн, який є також досить небезпечним.

Де ще проводили евакуацію останнім часом