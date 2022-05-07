Окупанти на Харківщині підірвали три мости через контрнаступ ЗСУ

Українські військові 73 день титанічно протистоять російській агресії. Так, на Харківщині окупантам навіть довелося підірвати три мости. Зробили вони це для того, щоб ускладнити контрнаступ ЗСУ.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські окупанти підірвали відразу три автомобільні мости. Загарбники зробили це задля того, щоб сповільнити контрнаступ наших військових.

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Мости підірвали у кількох населених пунктах

Відомо, що переправи окупанти підірвали у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки. З допомогою такого нехитрого маневру російські загарбники вирішили виграти собі трохи часу. В інакшому випадку їх неминуче очікував би розгром від наших ЗСУ.

Загалом ситуація на Слобожанському напрямку не є спокійною. Російські військові продовжують гатити по районах Харкова з артилерії.

Що ж стосується Ізюмського напрямку, то там загарбники проводять повітряну розвідку. Вони використовують БпЛА для того, щоб вивідувати, де зараз розташовані позиції українських військових.

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