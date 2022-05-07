Окупанти на Харківщині підірвали три мости через контрнаступ ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові 73 день титанічно протистоять російській агресії. Так, на Харківщині окупантам навіть довелося підірвати три мости. Зробили вони це для того, щоб ускладнити контрнаступ ЗСУ.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські окупанти підірвали відразу три автомобільні мости. Загарбники зробили це задля того, щоб сповільнити контрнаступ наших військових.
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Мости підірвали у кількох населених пунктах
Відомо, що переправи окупанти підірвали у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки. З допомогою такого нехитрого маневру російські загарбники вирішили виграти собі трохи часу. В інакшому випадку їх неминуче очікував би розгром від наших ЗСУ.
Загалом ситуація на Слобожанському напрямку не є спокійною. Російські військові продовжують гатити по районах Харкова з артилерії.
Що ж стосується Ізюмського напрямку, то там загарбники проводять повітряну розвідку. Вони використовують БпЛА для того, щоб вивідувати, де зараз розташовані позиції українських військових.
Останні новини з Харкова й області: коротко
- Почнімо з того, що росіяни прагнуть приєднати Харківщину до Бєлгородської області. Для цього вони навіть вже почали збирати підписи за відповідний "референдум".
- Мер Харкова Ігор Терехов розуміє, що можуть бути провокації на 9 травня. Тож мешканців міста він попрохав не відвідувати у цей день Меморіал. Мовляв, російські загарбники можуть його обстріляти.
- Гарні новини з фронту. Співробітники СБУ провели успішну спецоперацію. Під час неї вдалося не лише виявити, а й взяти у полон 11 снайперів з Росії. Вони, власне, обстрілювали позиції наших військових.
- Пізніше стало відомо про те, що ЗСУ продовжують вибивати російських загарбників з наших територій. Так, контроль вдалося встановити ще над шістьма селами у Харківській області. Мовиться про Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу, а також частину села Черкаські Тишки.
- Дуже тішить той факт, що успішний наступ ЗСУ сильно деморалізовує окупантів. Так, в одній з перехоплених розмов, окупант скаржився матері про ситуацію на фронті. Мовляв, по них українські військові б'ють, а також не дозволяють відходити. Насправді ж, в окупантів було достатньо часу, щоб покинути Україну. Якщо вони досі цього не зробили, то є дуже високі шанси виїхати додому лише у пакетах.
- Окупанти також провалили атаку Нової Дмитрівки, що на Харківщині. Також не вдалося досягнути бажаних результатів у Рубіжному та Воєвідці Луганської області.
- Водночас не варто забувати, що ми протистоїмо справжнім звірам. Так, російські загарбники у Харківській області буквально впритул обстріляли колону автомобілів. Внаслідок ворожої атаки четверо людей згоріли живцем.
- Також відомо, що окупанти обстріляли музей Сковороди під Харковом. Будівлю XVIII століття, в якій нещодавно зробили реставрацію, російські загарбники буквально зруйнували.
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