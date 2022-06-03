Окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси й роздають російські документи
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
Впродовж 100 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ з усіх сил протистоять ворогу на усіх бойових напрямках. Втім, деякі все ж залишаються непідконтрольними Україні.
Окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси
Зокрема, мовиться про Херсон, який наразі перебуває під окупацією. Російські загарбники не покидають спроб підкорити собі мирне населення. Для цього шукають різні методи. Про один із них розповіли в оперативному командуванні "Південь".
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Так, російські військові захопили паспортні сервіси Херсона. Видають цивільним мешканцям міста свої документи.
Окупанти в Херсоні захопили паспортні сервіси, розпочинають видачу містянам паспортів Росії,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, у відомстві додали, що четверту добу жителі Херсона та деяких громад залишаються без зв'язку та інтернету. Майже на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв'язку та мережі Інтернет.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- 1 червня в Міноборони України розповіли, що наші бійці на Херсонщині визволили від росіян низку населених пунктів. Проте які саме населені пункти звільнили – поки невідомо .
- Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вчора, 2 червня, вони зеленими коридорами не дозволили вивезти навіть дітей.
- Росіяни продовжують мародерити, зокрема й на Херсонщині. За словами Віталія Кіма, є інформація, що російські загарбники розграбовують магазин "Епіцентр" у Херсоні.
- Цікаво, що з'явилася інформація про те, що окупанти на Херсонщині наймаються збирати полуницю. За 50 гривень за годину вороги збирають полуницю в українців на полях. Окупанти самі пропонують свої послуги, щоб хоч якось прогодуватися.
Обстановка на Півдні України: дивіться відео
Яка ситуація на Півдні України: дані ОК "Південь"
- Протягом ночі 3 червня українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті рубежі під артилерійсько-мінометними обстрілами противника.
- Ворог активних наступальних дій не вів, але на світанку спробував вийти в бойове зіткнення в районі Лозового, на Херсонщині. Успіху не отримав, й відійшов на вихідні позиції.
- Миколаїв та передмістя за ніч двічі обстріляно ствольною важкою артилерією 152-го калібру.
- В Чорному морі корабельне угруповання змін не зазнало, продовжує тримати блокаду, погрожувати застосуванням крилатих ракет та виношувати плани десантної операції.
- На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, за результатами яких затримано торговця зброєю. Він намагався втекти, кинувши в правоохоронців гранату.
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