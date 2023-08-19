Тікають у два боки: окупанти просяться назад в український полон після знущань в Росії

Російські військові почали масово тікати з фронту. Одні – назад до Росії, а інші просяться назад в український полон.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що росіяни після українського полону бідкаються через несприятливі умови для життя на території Росії. Деякі окупанти скоюють злочини, але для них російська влада уже підготувала сюрприз.

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Окупанти скаржаться на становище в Росії

Росіяни тікають у два боки – назад до Росії або в полон. А допомагає їм у цьому українська програма "Хочу жити".

Нещодавно росіяни обміняли колишніх ув'язнених, які були в українському полоні. Кілька десятків окупантів перевезли у військову частину під Москвою. Згодом ті повідомили про тяжке становище.

Там, в Україні, було все добре в полоні, а коли повернулися назад до Росії – стало гірше, ніж у в'язниці,

– голова БФ "Русь сидящая".

Такі порівняння умов життя в українському полоні та в Росії дуже корисні. Ба навіть, якщо прозріння дійде хоча б до когось одного.

Дезертирів будуть карати

Коли окупанти зі зброєю тікають з фронту, то скоюють злочини на території Росії. Кремлівська влада почала інакше на це реагувати й ухвалила рішення про початок боротьби із дезертирством.

Дотепер таких людей повністю покривав закон про дискредитацію російської армії. Зокрема людей, які воювали.

Романова розповіла, чому росіяни тікають з війни: дивіться відео

До прикладу, голова Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв засудив випадок у Байкальському краї. Там кілька хлопців серйозно побили інваліда, який повернувся з війни.

Дуже швидко поширилися інформація, що ті кричали: "Ні війні, Слава Україні". Проте це спростували. Насправді побитий інвалід – сидів у в'язниці за вбивство, та за погрозу вбити саме цих трьох хлопців. Чоловік поїхав на війну, повернувся та знову почав життя з хибного шляху.

На основі цієї історії, ймовірно, приймуть відповідні заходи й почнуть ловити дезертирів. Донині усім було байдуже, але тепер за це можуть взятися серйозно, адже треба відправляти нових мобілізованих на війну.

Ситуація в Росії: коротко