Окупанти в Криму звинуватили Джеляла в диверсії: йому загрожує 15 років тюрми

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла звинуватили в "диверсії". Відтак йому загрожує 15 років тюрми.

Слідство перекваліфіковувало Джелялу співучасть у диверсії на повноцінну участь. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

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Джеляла допитали

Він розповів, що після пред пред'явлення обвинувачення, в межах слідчих дій, здійснили допит обвинуваченого.

Наріман Джелял скористався правом обвинуваченого не давати показання,

– заявив Полозов.

Крім цього, слідство ознайомило Джеляла і його захисників Еміне Авамілєва і адвоката з постановами про призначення низки експертиз і деяких висновків експертів.

Загалом призначили 12 експертиз, деякі з яких вже провели.

Також захисники Джеляла тепер не мають права розголошувати такі відомості:

показання осіб, які стали відомими під час провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, за винятком свідчень Джеляла;

суті і висновків експертних досліджень, як зробили у кримінальній справі, публікації висновків експертів і учасників досудового провадження.

Стан здоров'я Джеляла – задовільний

Адвокат Джеляла розповів, що захисники мали можливість поговорити з Джелялом наодинці. Він повідомив, що перебуває у слідчому ізоляторі Сімферополя у двомісній камері з фігурантом справи щодо свідків Єгови.

Наріман просив передати всім, що він дякує за підтримку і небайдужість та просить не забувати про Асана і Азіза, а також – не забувати про всіх політв'язнів,

– сказав Полозов.

Стан здоров'я Джеляла задовільний, а настрій – позитивний. Єдине, що нібито не подобається чоловікові, це відсутність холодильника в камері.

Це ускладнює зберігання харчових продуктів. А також – не до кінця зачиняється вікно, що з пониженням температури може стати проблемою.

Текст публікації Миколи Полозова:

Справа Нарімана Джелялова. Сьогодні (10 вересня – 24 канал) під час проведення слідчих дій в ФСБ в Казахстані та місті Севастополь Наріману Джелялу пред'явили звинувачення у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 281 Кримінального кодексу Росії, тобто про здійснення диверсії.

Так розслідування ФСБ перекваліфікувало інкриміновану диверсійну діяльність Наріману на повноцінну участь в диверсії. Також в рамках розслідування обвинуваченого допитали після обвинувачення.

Наріман Джелял скористався правом обвинуваченого не свідчити. Крім того, слідство ознайомило Нарімана Джеляла та його захисників Еміне Авамілєва і мене до указів про призначення низки експертиз, а також – деяких висновків експертів, які вже готові. Загалом наразі призначили 12 обстежень, деякі з яких вже провели.

Крім того, слідство вимагало відібрати підписку про нерозголошення від захисників Нарімана Джеляла. Враховуючи негативний прецедент з нашим колегою адвокатом Іваном Павловим, захист заявив про необхідність конкретизації інформації, яка представляє таємницю слідства, яка була задоволена.

Отже, захисники Нарімана Джеляла тепер не мають права розголошувати таку інформацію: свідчення людей, про яких стало відомо під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових подій, крім свідчень Джеляла, а також суть і висновки експертного дослідження кримінальної справи, публікація висновків експертів і даних учасників досудового розслідування.

Перед початком розслідування нам дали можливість поспілкуватися з Наріманом наодинці. Він повідомив, що тримали його у в'язниці Сімферополя у подвійній камері з фігурантом справи щодо свідків Єгови.

Стан здоров'я Нарімана Джеляла задовільний, настрій – позитивний. Умови утримання та ставлення співробітників тюрем задовільні. Єдине, що камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання їжі і не зачиняється вікно, що може стати проблемою з перепадом температури.

Наріман попросив подякувати всім за підтримку та турботу і попросив не забувати про Асан та Азіз, які є фігурантами справи, і не забувати про всіх політв'язнів.