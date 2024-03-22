Окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами: у Києві чули вибухи
22 березня 2024, 06:05Читать новость на русском
З ночі Росія атакує Україну ракетами. Вибухи прогриміли і в столиці.
Звуки вибуху чули у столиці близько 6 години ранку. Що вже відомо, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Тривога в Україні, крилаті ракети в повітряному просторі: ППО відбиває атакуДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Що відомо про вибухи у столиці
Про вибухи у Києві написали ЗМІ та телеграм-канали. Офіційної інформації станом на 06:11 немає.
Зауважимо, о 05:16 Повітряні сили писали, що крилаті ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ.
Моніторингові канали писали про одразу кілька груп ракет Х-101 на Київщині. Також у мережі писали про "Кинджали".
Дивіться також Окупанти атакували Вінниччину: є влучання у в об’єкт критичної інфраструктуриВажливо! Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті. Адже агресор підступний. Ворог б'є крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окрім того, атакує з МіГ-31К "Кинджалами".