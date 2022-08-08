В окупантів психоз, – військовий експерт пояснив мету мінування інфраструктури на Херсонщині

Бойовий дух російських військ на Півдні України дуже низький. Окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ на Херсонщині і розуміють, що їм довго там не протриматися.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. У тимчасово окупованому Херсоні росіяни замінували життєво важливі комунікації.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони пов'язують це з тим, що загарбники готуються до відступу із регіону.

"У росіян психоз"

На думку Романенка, такі дії окупантів свідчать про те, що вони дуже деморалізовані.

Дуже важко йде постачання, порушується їхнє логістичне забезпечення. росіяни це бачать, у них психоз,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, війська загарбників навіть готують засоби, аби переправлятися із правого берега Дніпра.

Окупанти готуються до втечі

Якщо раніше окупанти збудували переправу у Херсоні, аби налагодити постачання своїх військ, то зараз мета одна – мати можливість для втечі.

Вони (росіяни – 24 канал) розуміють, що їхнє становище на правому березі Дніпра дуже хитке. Це нам на руку,

– наголосив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта у відставці, загарбників налякало вже те, що у липні Президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати Південь нашої держави. А зараз ЗСУ підкріплюють цей страх успішними ударами по військових об'єктах в тилу ворога.

"ЗСУ завдають ударів не тільки з HIMARS. На Південному напрямку діє наша ударна авіація. Вона не численна, але діє дуже ефективно. Льотчики проявляють справжній героїзм", – сказав Романенко.

Ігор Романенко розповів про паніку росіян: дивіться відео

Замінування Херсона: що відомо