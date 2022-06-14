Окупанти можуть розганяти провокаційні відео з оборонцями Маріуполя: чому не варто їм вірити

Російські окупанти можуть поширювати провокації, які будуть стосуватися оборонців Маріуполя. Відповідним відео не варто вірити та дізнаватися інформацію тільки з перевірених джерел.

На офіційному каналі ССО АЗОВ повідомили важливу інформацію щодо захисників Маріуполя. Згідно з нею, у мережі можуть зʼявитися провокативні відео з воїнами "Азовсталі". які зараз у російському полоні.

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Ці ролики можуть містити російську пропаганду та не відповідатимуть дійсності.

Найближчим часом у мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають в полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності, – написали в ССО АЗОВ.

Крім того, там закликали українців бути уважними та довіряти тільки перевіреній інформації з офіційних джерел.

Останні новини щодо оборонців Маріуполя

Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь. Російські загарбники взяли місто в оточення з перших днів березня. Сили окупантів переважали в рази.

Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Наразі у полоні Росії перебуває понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі".

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.

Зараз вони перебувають не в найкращих умовах, але з ними усе добре. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Головне управління розвідки розробило план з повітряної допомоги захисникам "Азовсталі". Українські пілоти гелікоптерами Мі-8 доставляли на "Азовсталь" боєприпаси, їжу й медикаменти й забирали важко поранених бійців. Учасник операції з позивним "Флінт" розповів, що план вважали дуже ризикованим.

Україна таки намагалась здійснити деблокаду Маріуполя на перших етапах війни. Однак наші бійці були змушені відступити через шалений спротив окупантів.

Україні станом на 7 червня вже вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя. Більшість з них – оборонці "Азовсталі". У ГУР Міноборони заявили, що процес повернення тіл загиблих героїв, які захищали Маріуполь, триває.

Варте уваги – Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео