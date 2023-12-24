Окупанти накрили вогнем Чорнобаївку: загинула жінка

Ворог обстріляв Херсонщину. Відомо про одну жертву.

Російські військові здійснили черговий злочин проти мирного населення України. У передріздвяну ніч противник атакував Херсонську область.

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Окупанти вбили молоду жінку

Надвечір 24 грудня російські загарбники вкрили прицільним вогнем Чорнобаївку. На жаль, вже відомо про одного загиблого.

Це 37-річна жінка. Її тіло знайшли в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Загарбники вдарили по кількох населених пунктах Херсонщини

Протягом 24 грудня для Херсонщини кілька разів оголошували повітряну небезпеку. Окупанти вкотре нещадно били по цивільному населенню. Так, під вогнем сьогодні перебувала Білозерка

Тут постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – контузія. Їй надали допомогу на місці.

Наслідки удару по Білозерці / Фото Херсонська ОВА

Також агресор обстріляв Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Росія масовано обстріляла Херсон

У ніч проти 24 грудня російські військові вдарили по Херсону. У кількох районах міста спалахнули пожежі. Відомо, що ворог пошкодив газові мережі.

Через влучання снаряда у житловий будинок під завалами власної квартири загинуло літнє подружжя. Також в іншому будинку рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка.

Поранення отримали девʼять містян, серед них 15-річна дитина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, автотранспорт.

Херсонська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Терористичну атаку на Херсон прокоментував і президент країни Володимир Зеленський.

Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях,

– наголосив глава держави.

Він подякував захисникам, які роблять усе для того, аби окупанти відчули українську відповідь на їхні цинічні злочини.